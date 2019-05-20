Г. Поттер - новый главный тренер "Брайтона"

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Г. Поттер - новый главный тренер "Брайтона"

Новым главным тренером "Брайтона" назначен Грэм Поттер, сообщает официальный твиттер клуба.

Специалист подписал с клубом четырехлетний контракт. На этом посту Поттер сменил ушедшего в отставку Криса Хьютона.

Напомним, что "Брайтон" сохранил место в Премьер-лиге по итогам сезона.

43-летний Поттер ранее тренировал "Эстерсунд" и "Суонси". В прошлом сезоне "Эстерсунд" под руководством Поттера на выезде обыграл "Арсенал" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:1. Впрочем, в первой встрече шведы уступили дома со счетом 0:3.

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