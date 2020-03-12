Габбьядини рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом

Нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини дал комментарии по поводу состояния своего здоровья.

Напомним, что 28-летний футболист заразился смертельно опасным коронавирусом.

"Мой тест на коронавирус оказался положительным. Хочу поблагодарить всех, кто написал мне, я уже получил множество сообщений. Хочу сообщить вам, что я в порядке, так что не беспокойтесь. Следуйте правилам, оставайтесь дома, и всё наладится", - написал форвард в твиттере.

Ранее коронавирус диагностировали у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Габбьядини известен по выступлениям за "Аталанту", "Наполи" и "Саутгемптон". За сборную Италии форвард провёл 11 матчей и забил 2 гола.

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