Габи: "Гризманн - один из немногих игроков "Атлетико", который может делать разницу на поле"

Теги габиатлетико мадридантуан гризманн

Габи: "Гризманн - один из немногих игроков "Атлетико", который может делать разницу на поле"Капитан мадридского "Атлетико" Габи похвалил ведущего форварда своей команды Антуана Гризманна.

"Все, о чем я прошу его, так это то, чтобы он продолжал выкладываться полностью на поле, пока он все еще играет в нашей команде, потому что он - один из немногих наших игроков, которые могут делать разницу на поле. Я понимаю, что не у каждого игрока "Атлетико" находится в сердце, и они свободно могут менять клуб, и нет необходимости критиковать и распинать их за это. Антуан - особенный игрок для всех нас", - приводит слова 34-летнего хавбека Express.

Напомним, Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов