Габи: "Гризманн - один из немногих игроков "Атлетико", который может делать разницу на поле"

Капитан мадридского "Атлетико" Габи похвалил ведущего форварда своей команды Антуана Гризманна.

"Все, о чем я прошу его, так это то, чтобы он продолжал выкладываться полностью на поле, пока он все еще играет в нашей команде, потому что он - один из немногих наших игроков, которые могут делать разницу на поле. Я понимаю, что не у каждого игрока "Атлетико" находится в сердце, и они свободно могут менять клуб, и нет необходимости критиковать и распинать их за это. Антуан - особенный игрок для всех нас", - приводит слова 34-летнего хавбека Express.

Напомним, Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна. | soccernews.ru