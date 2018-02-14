Габи и Эррера могут получить по два с половиной года тюрьмы

Испанская прокуратура ведет расследование по матчу 38-го тура чемпионата Испании-2010/11 между "Леванте" и "Сарагосой", сообщает Marca.

В этом поединке "Сарагоса" добилась победы со счетом 2:1 и сохранила место в Ла Лиге. Но в последствии этот матч попал под подозрение в договорном характере.

Если эта информация будет подтверждена, прокуратура будет требовать тюремного заключения на два с половиной года для всех участников того матча.

Стоит отметить, что тогда в нем сыграли такие известные футболисты, как Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"), Габи ("Атлетико") и Висенте Иборра ("Лестер").

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