Габи и Эррера могут получить по два с половиной года тюрьмы

Теги манчестер юнайтедандер эррераатлетико мадридгаби

Габи и Эррера могут получить по два с половиной года тюрьмы

Испанская прокуратура ведет расследование по матчу 38-го тура чемпионата Испании-2010/11 между "Леванте" и "Сарагосой", сообщает Marca.

В этом поединке "Сарагоса" добилась победы со счетом 2:1 и сохранила место в Ла Лиге. Но в последствии этот матч попал под подозрение в договорном характере.

Если эта информация будет подтверждена, прокуратура будет требовать тюремного заключения на два с половиной года для всех участников того матча.

Стоит отметить, что тогда в нем сыграли такие известные футболисты, как Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"), Габи ("Атлетико") и Висенте Иборра ("Лестер").

Не пропустите: "Реал" готов обменять Асенсио в "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов