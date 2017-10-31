Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"
Полузащитник "Атлетико" Габи перед матчем с "Карабахом" в Лиге чемпионов заявил, что его команде нужно доказать, что она лучше соперника.
"Знаем, что будет тяжелый поединок. Мы не знаем, какой будет состав у соперника. В первую очередь думаем о себе. В прошлом у нас были и более важные матчи, так что никаких беспокойств нет. Нам надо доказать, что мы лучше соперника, и нужно делать это с первых минут. Мы понимаем, чем вызвана критика в последнее время, и работаем над улучшением ситуации. Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю. Мы показываем хороший футбол, и все может измениться за один вечер. Надеюсь, в этом нам поможет победа.
Здорово вернуться на "Висенте Кальдерон" и провести здесь тренировку, у нас связаны отличные воспоминания с этой ареной. Впрочем, в данном случае это больше вопрос логистики. Надеюсь, завтра мы начнем творить новую победную историю уже на "Метрополитано". Мы хотим продолжать борьбу, никто из нас не сдается, все готовы сражаться. Если будем продолжать добросовестно делать свое дело, результаты придут, я уверен. Мы могли выиграть в Риме, уступили на последних секундах "Челси" и не показали хорошую игру в Азербайджане, но при этом могли победить и там. Все решили маленькие детали", - отметил испанец.
Не пропустите: "Валенсия" продемонстрировала лучший старт в Примере в своей истории. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В гостях комфортнее, чем дома: ЦСКА показывает зубы
-
Победитель - в плей-офф: "Тоттенхэм" принимает мадридский "Реал"
-
Путевка в евровесну: "Шахтер" попробует второй раз обыграть "Фейеноорд"
-
Оправиться от разгрома: "Севилья" готовится отомстить "Спартаку"
-
Лучшая защита – нападение: "Наполи" жаждет взять реванш у "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
"Арсенал" хочет переманить тер Штегена
-
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской Лиге Чемпионов, отыгравшись на 92-й минуте
-
"Арсенал" хочет увеличить вместительность на "Эмирейтс"
-
Защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в "Интере"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров
-
Серхи Роберто выбыл более чем на месяц, Гомеш пропустит около трех недель
-
Дриусси обещает подарить Кокорину огромный бургер, если тот забьет 30 голов в сезоне
-
Клопп лестно отозвался об Окслейд-Чемберлене
-
Макманаман: "Будь я президентом "Реала", не стал бы подписывать Кейна"
-
Эдер близок к продлению соглашения с "Интером"
-
Лэмпард: "Отсутствие Мозеса отражается на всей пятерке футболистов в защите"
-
В гостях комфортнее, чем дома: ЦСКА показывает зубы
-
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов раскритиковал Витиньо
-
Стало известно во сколько обошлась России товарищеская игра с Испанией
-
"Интер" заинтересован в Пасторе
-
Жезус рассказал, что перешел в "Сити" из-за Гвардиолы
-
Торрейра, которым интересуется "Атлетико", до лета останется в "Сампдории"
-
Мертенс с женой на Хэллоуин переоделись в партнеров Дриса по "Наполи"
-
Вертонген: "Мы должны пристально наблюдать за Роналду на поле, так как он продолжает быть ключевым футболистом"
-
"Барселона" рассматривает возможность приобретения Киммиха
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|5
|2
|Спартак Москва
|3
|5
|3
|Севилья
|3
|4
|4
|Марибор
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Наполи
|3
|3
|4
|Фейеноорд
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|3
|9
|2
|РБ Лейпциг
|3
|4
|3
|Порту
|3
|3
|4
|Монако
|3
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|3
|7
|2
|Реал Мадрид
|3
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|3
|1
|4
|АПОЭЛ
|3
|1