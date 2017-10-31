Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"

Полузащитник "Атлетико" Габи перед матчем с "Карабахом" в Лиге чемпионов заявил, что его команде нужно доказать, что она лучше соперника.

"Знаем, что будет тяжелый поединок. Мы не знаем, какой будет состав у соперника. В первую очередь думаем о себе. В прошлом у нас были и более важные матчи, так что никаких беспокойств нет. Нам надо доказать, что мы лучше соперника, и нужно делать это с первых минут. Мы понимаем, чем вызвана критика в последнее время, и работаем над улучшением ситуации. Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю. Мы показываем хороший футбол, и все может измениться за один вечер. Надеюсь, в этом нам поможет победа.

Здорово вернуться на "Висенте Кальдерон" и провести здесь тренировку, у нас связаны отличные воспоминания с этой ареной. Впрочем, в данном случае это больше вопрос логистики. Надеюсь, завтра мы начнем творить новую победную историю уже на "Метрополитано". Мы хотим продолжать борьбу, никто из нас не сдается, все готовы сражаться. Если будем продолжать добросовестно делать свое дело, результаты придут, я уверен. Мы могли выиграть в Риме, уступили на последних секундах "Челси" и не показали хорошую игру в Азербайджане, но при этом могли победить и там. Все решили маленькие детали", - отметил испанец.

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