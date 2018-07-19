Габи сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду

Новоиспеченный полузащитник катарского "Аль-Садд" Габи сделал неожиданный выбор между лучшими игроками современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Кто является лучшим игроком планеты - Месси или Роналду? Для меня лучшим игроком в мире на данный момент является Гризманн ", - приводит слова 35-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Nike" предоставил Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по Китаю. | soccernews.ru