Габи сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду
Новоиспеченный полузащитник катарского "Аль-Садд" Габи сделал неожиданный выбор между лучшими игроками современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
"Кто является лучшим игроком планеты - Месси или Роналду? Для меня лучшим игроком в мире на данный момент является Гризманн", - приводит слова 35-летнего хавбека El Mundo Deportivo.
Напомним, "Nike" предоставил Роналду эксклюзивный самолет для продвижения рекламной кампании по Китаю. | soccernews.ru
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|10
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|Сельта Виго
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|Алавес
|38
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|Леванте
|38
|46
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
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|43
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|Депортиво Ла-Корунья
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|Лас Пальмас
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