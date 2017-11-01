Габи: "Сегодня Лига Европы - это дерьмо"

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Габи: "Сегодня Лига Европы - это дерьмо"Капитан "Атлетико" Габи резко высказался по поводу возможного участия своей команды в Лиге Европы.

Заявление футболист сделал после матча 4-го тура Лиги чемпионов с "Карабахом" (1:1).

"Сегодня Лига Европы - это дерьмо, но она дала мне многое. Если мы будем выступать в ЛЕ, то выиграем её, как обычно.

Мы провели плохой первый тайм, пропустили гол. Затем мы хотели изменить ход событий, но не смогли сделать это до конца. Мы разочарованы, но это послужит нам уроком. Мне нечего сказать нашим фанатам. Могу лишь выразить им благодарность за поддержку", - сказал испанец.  | http://soccernews.ru

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