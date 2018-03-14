Габи: "Спокойно готовимся к "Локомотиву"

Капитан мадридского "Атлетико" Габи высказался об условиях, в которых будет проходить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против московского "Локомотива".

"Все отлично, ждем игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно. Состояние газона в Москве? Уф, ну, это поле отличается от того, что есть в Испании. Но ничего не поделаешь - будем играть там", - цитирует 34-летнего хавбека "матрасников" Чемпионат.

Напомним, Симеоне высказался о статусе своей команды фаворита турнира. | soccernews.ru