Габигол хочет перейти в "Ньюкасл"

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Габигол хочет перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Габигола/Автор неизвестен

Нападающий "Фламенго" Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол хочет перейти в "Ньюкасл", сообщает 90min.

По сведениям источника, бразилец готов присоединиться к английскому клубу в зимнее трансферное окно. При этом форварда не смущает тот факт, что "Ньюкасл" может вылететь из Премьер-лиги. Габигол ранее уже играл в Европе за "Интер" и "Бенфику", но провалился.

В минувшем сезоне 25-летний Барбоза провел за "Фламенго" 43 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года. 

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