Габигол может перебраться в Испанию

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Габигол может перебраться в Испанию

Форвард "Бенфики" Гариэл Барбоза, права на которого принадлежат "Интеру", может перебраться в Испанию.

Как сообщает Football Italia, 21-летним бразильцем интересуется "Бетис". Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Габигол провел на поле всего 26 минут.

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