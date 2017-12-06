Габигол может перебраться в Испанию

Форвард "Бенфики" Гариэл Барбоза, права на которого принадлежат "Интеру", может перебраться в Испанию.

Как сообщает Football Italia, 21-летним бразильцем интересуется "Бетис". Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Габигол провел на поле всего 26 минут.

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