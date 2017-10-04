Габигол может вернуться в Бразилию

Нападающий "Бенфики" Габигол вскоре покинет команду.

По информации источника, 21-летний игрок крайне разочарован положением в португальской команде и может досрочно вернуться в состав миланского "Интера", который и владеет правами на футболиста.

В ситуацию может вмешаться "Сантос", который намерен приобрести форварда.

Бразилец перебрался в Италию в 2016 году за 26 миллионов евро.

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