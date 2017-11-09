Габигол отказался переезжать в Китай

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Габигол отказался переезжать в Китай

Бразильский нападающий "Интера" Габриэл Барбоза отклонил предложение о переходе в "Цзянсу Сунин", сообщает Record.

По сведениям издания, китайский клуб был готов арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что обеими клубами владеет компания Suning Commerce Group.

В этом сезоне 21-летний бразилец выступает за "Бенфику" на правах аренды, провел за клуб 3 матча и не забил ни одного гола.

Не пропустите: "Сантос" намерен вернуть Габигола. | http://soccernews.ru

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