Габигол отказался переезжать в Китай
Бразильский нападающий "Интера" Габриэл Барбоза отклонил предложение о переходе в "Цзянсу Сунин", сообщает Record.
По сведениям издания, китайский клуб был готов арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что обеими клубами владеет компания Suning Commerce Group.
В этом сезоне 21-летний бразилец выступает за "Бенфику" на правах аренды, провел за клуб 3 матча и не забил ни одного гола.
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