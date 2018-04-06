Габигол перестал попадать в состав "Сантоса"

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Габигол перестал попадать в состав "Сантоса"

Форвард Габриэл Барбоза стал запасным футболистом "Сантоса".

Как сообщает Football Italia, после удачного старта в бразильском клубе (4 гола в 4 матчах) у футболиста последовала пятиматчевая безголевая серия. После этого наставник "Сантоса" начал ставить в состав других нападающих.

Напомним, что права на Габигола принадлежат "Интеру".

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Ссыкун

а сравнивали его с Неймаром, стал таким же как Ней * петухом

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