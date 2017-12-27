Габигол приступил к поиску нового клуба
"Бенфика" дала разрешение форварду Габриэлу Барбозе искать новый клуб, сообщает A Bola.
Сейчас 21-летний футболист находится в Бразилии, где в его услугах заинтересованы "Сан-Паулу" и "Сантос".
Напомним, что "Бенфика" арендовала на год Габигола у "Интера" прошлым летом, однако нападающий не сумел заиграть в составе "орлов", проведя всего 4 матча без результативных действий.
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|М
|О
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|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
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|Атлетико Минейро
|38
|62
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|Ботафого
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|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
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|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
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|47
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|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
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|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
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|19
|Санта Крус
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|Америка Минейро
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|28