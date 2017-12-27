Габигол приступил к поиску нового клуба

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Габигол приступил к поиску нового клуба

"Бенфика" дала разрешение форварду Габриэлу Барбозе искать новый клуб, сообщает A Bola.

Сейчас 21-летний футболист находится в Бразилии, где в его услугах заинтересованы "Сан-Паулу" и "Сантос".

Напомним, что "Бенфика" арендовала на год Габигола у "Интера" прошлым летом, однако нападающий не сумел заиграть в составе "орлов", проведя всего 4 матча без результативных действий.  

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