Габигол приступил к поиску нового клуба

"Бенфика" дала разрешение форварду Габриэлу Барбозе искать новый клуб, сообщает A Bola.

Сейчас 21-летний футболист находится в Бразилии, где в его услугах заинтересованы "Сан-Паулу" и "Сантос".

Напомним, что "Бенфика" арендовала на год Габигола у "Интера" прошлым летом, однако нападающий не сумел заиграть в составе "орлов", проведя всего 4 матча без результативных действий.

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