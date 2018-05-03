Габигол рассказал о планах на будущее

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Габигол рассказал о планах на будущее

Бразильский нападающий Габриэл Барбоза заявил, что он хочет вернуться в "Интер" после окончания срока аренды в "Сантосе".

"Я многому научился в Европе. Я вырос в игровом и личностном плане. Сейчас я регулярно выхожу на поле, но надеюсь вернуться в "Интер". Мне нравилось играть в Италии", - приводит слова Габигола Football Italia.

Напомним, что 21-летний Барбоза перешел в "Интер" летом 2016 года из "Сантоса" за 33,5 миллиона евро, но не сумел пробиться в основу итальянского клуба.

Зимой форвард вернулся в "Сантос" на правах аренды, провел за клуб 14 матчей и забил 5 голов.

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