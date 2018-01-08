Габигол стал обладателем "Золотой урны"

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Габигол стал обладателем "Золотой урны"

Форварда "Интера" Габриэля Барбозу признали худшим игроком Серии А в 2017 году.

"Заплатить за него 30 миллионов евро - все равно что выкинуть эти деньги в окно" - заявили на сайте, который присуждает приз.

Футболист перешел в "Интер" в 2016 году и за это время отметился одним голом. В настоящее время Габигол играет в аренде за "Бенфику".

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