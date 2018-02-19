Габигол в трех играх в Бразилии забил больше голов, чем за все время, что он пробыл в Европе

Форвард Габриэл Барбоза возвращает свою лучшую форму после возвращения в "Сантос".

Как сообщает Todomercadoweb, бразилец отметился тремя забитыми мячами в трех матчах за "Сантос". За полтора года, что игрок провел в "Интере" и "Бенфике" ему удалось забить всего два гола.

Напомним, что "Интер" отправил Габигола в аренду в "Сантос" в минувшее трансферное окно.

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