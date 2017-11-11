Габон и Мали победителя не выявили

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Габон и Мали победителя не выявили

В рамках 6-го тура отбора ЧМ-2018 в Африке сборная Габона сыграла вничью с Мали.

Габон - Мали 0:0

Габон: Овоно, Манга, Обьянг, Аппиандангойе, Ото’о (Битеге 87), Ассуму (Обамбу 74), Палюн, Поко, Аутчанга (Бупендза 54), Мадинда, Майе.

Мали: Диарра, Ваге, Фофана, Сако, Юссуф Коне, Траоре, Биссума (Айдара 71), Самассеку, Думбия, Траоре (Дженего 71), Ньян (Коне 84).

Предупреждения: Аппиндангойе 41, Поко 89 - Юссуф Коне 1, Фофана 19.

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