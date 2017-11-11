Габон - Мали - 0:0, Кот-д'Ивуар - Марокко - 0:2 (обзоры)

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Габон - Мали - 0:0, Кот-д'Ивуар - Марокко - 0:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей шестого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке.

Габон - Мали - 0:0 

Кот-д'Ивуар - Марокко - 0:2

Не пропустите: Сборная Марокко на выезде одолела Кот-д’Ивуар и пробилась на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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