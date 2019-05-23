Габор Кирай завершил карьеру. Он играл в трениках на Евро-2016

Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай принял решение повесить перчатки на гвоздь.

"Спасибо футболу за то, чему он научил меня, и что сделал меня лучше. 26 лет и 882 матча я был в центре внимания на футбольной сцене. Теперь я хочу посмотреть, что происходит за кулисами", - сказал 43-летний футболист.

Кирай прославился благодаря выступлению на Евро-2016. Он играл на континентальном первенстве в трениках. Кроме того, голкипер стал самым возрастным участником чемпионатов Европы.

На клубном уровне страж ворот выступал за "Халадаш" (дважды), "Герту", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Астон Виллу", "Бернли", "Байер", "Мюнхен 1860" и "Фулхэм".

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