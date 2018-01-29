Габр стал игроком "Вест Бромвича"

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Габр стал игроком "Вест Бромвича"

Защитник "Земалека" Али Габр перешёл в "Вест Бромвич", сообщает официальный сайт клуба.

"Дрозды" арендовали 29-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В новой команде Габр будет играть под 16-м номером.

Стоит отметить, что это уже второй египтянин в составе "Вест Бромвича", также за английский клуб выступает Ахмед Хегази.

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