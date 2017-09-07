Габрелянов: "Арарат" планирует пробиться в ФНЛ в этом сезоне"



Медиамагнат Арам Габрелянов опроверг информацию о расформировании московского "Арарата".

"Арарат" будет играть и дальше. Мы планируем пробиться в ФНЛ в этом сезоне. Проблем с деньгами нет. Мы выпустим 10 миллионов акций стоимостью 5 тысяч рублей. Их сможет купить любой болельщик клуба", – приводит слова Габрелянова Sports.ru.

Ранее о закрытии клуба заявлял главный тренер "Арарата" Александр Григорян.

Стоит отметить, что после 8 туров "Арарат" занимает первое место во второй лиге в зоне "Центр".

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