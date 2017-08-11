Габриэл Барбоза перейдёт в лиссабонский "Спортинг"

Атакующий полузащитник "Интера" Габриэл Барбоза продолжит карьеру в Португалии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бразилец в ближайшее время перейдёт в "Спортинг". Лиссабонский клуб арендует 20-летнего футболиста. Другие детали сделки пока неизвестны.

Стоит отметить, что прошлым летом "Интер" купил Барбозу за 29,5 миллионов евро, однако игрок не сумел пробиться в стартовый состав, а теперь и вовсе не входит в планы тренерского штаба "нерадзурри".

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