Габриэль Хайнце возглавил команду из МЛС

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Габриэль Хайнце возглавил команду из МЛС

"Атланта Юнайтед" объявила о назначении Габриэля Хайнце на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на два года.

Для 42-летнего аргентинца это третий клуб в тренерской карьере после "Годой Крус", "Аргентинос Хуниорс" и "Велес Сарсфилд".

Будучи футболистом, Хайнце выступал за ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Марсель", "Рому" и другие команды.

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