Габриэль Хайнце возглавил команду из МЛС
"Атланта Юнайтед" объявила о назначении Габриэля Хайнце на пост главного тренера команды.
Стороны заключили контракт, рассчитанный на два года.
Для 42-летнего аргентинца это третий клуб в тренерской карьере после "Годой Крус", "Аргентинос Хуниорс" и "Велес Сарсфилд".
Будучи футболистом, Хайнце выступал за ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Марсель", "Рому" и другие команды.
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