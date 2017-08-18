Габриэль Паулиста перешел из "Арсенала" в "Валенсию"

Защитник "Арсенала" Габриэль Паулиста стал игроком "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение футболиста с "летучими мышами" рассчитан до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Сообщается, что теперь клаусула Паулисты составляет 80 миллионов евро.

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