Габриэл Жезус: "Игроки "Манчестер Сити" не имеют права права думать, что они непобедимы"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус считает, что его команде рано расслабляться, несмотря на впечатляющую серию побед.

"Победа над над "Тоттенхэмом" (4:1) хороша не только из-за результата, а также потому, что мы обыграли очень сильного соперника. Мы могли забить и больше голов. Наша команда играет отлично, но и конкуренты показывают впечатляющую игру. Мы не имеем права права думать, что они непобедимы. Нам необходимо подходить собранно к каждой игре", - приводит слова Жезуса Daily Mail.

Напомним, что "Манчестер Сити" после 18 туров набрал 54 очка из 56 возможных и уверенно лидирует в Премьер-лиге.

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