Габриэл Жезус: "Игроки "Манчестер Сити" не имеют права права думать, что они непобедимы"

Теги манчестер ситигабриэл жезус

Габриэл Жезус: "Игроки "Манчестер Сити" не имеют права права думать, что они непобедимы"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус считает, что его команде рано расслабляться, несмотря на впечатляющую серию побед.

"Победа над над "Тоттенхэмом" (4:1) хороша не только из-за результата, а также потому, что мы обыграли очень сильного соперника. Мы могли забить и больше голов. Наша команда играет отлично, но и конкуренты показывают впечатляющую игру. Мы не имеем права права думать, что они непобедимы. Нам необходимо подходить собранно к каждой игре", - приводит слова Жезуса Daily Mail.

Напомним, что "Манчестер Сити" после 18 туров набрал 54 очка из 56 возможных и уверенно лидирует в Премьер-лиге.

Не пропустите: Игроки "Манчестер Сити" потроллили Моуринью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов