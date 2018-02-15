Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус имеет шансы сыграть в финале Кубка Лиги против "Арсенала".

Как сообщает The Guardian, бразилец в ближайшее время должен восстановиться после травмы колена и приступить к командным тренировкам.

Напомним, что финал Кубка Лиги запланирован на воскресенье, 25 февраля.

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