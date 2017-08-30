Габриэл Жезус: "Луан в "Спартаке"? Его уровень - играть в больших клубах"

Теги спартак москвалуан виейрагремиогабриэл жезус

Габриэл Жезус: "Луан в "Спартаке"? Его уровень - играть в больших клубах"Форвард английского "Манчестер Сити" Габриэл Жезус высказался о возможном переходе нападающего бразильского "Гремио" Луана Виейры в московский "Спартак".

"Не только я, но все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть все, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень", - приводит слова игрока "горожан" ESPN.com.br.

Напомним, ЦСКА поборется со "Спартаком" за бразильского вингера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов