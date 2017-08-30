Габриэл Жезус: "Луан в "Спартаке"? Его уровень - играть в больших клубах"

Форвард английского "Манчестер Сити" Габриэл Жезус высказался о возможном переходе нападающего бразильского "Гремио" Луана Виейры в московский "Спартак".

"Не только я, но все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть все, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень", - приводит слова игрока "горожан" ESPN.com.br.

Напомним, ЦСКА поборется со "Спартаком" за бразильского вингера. | soccernews.ru