Габриэл Жезус побил рекорд Неймара
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус превзошёл достижение своего соотечественника Неймара.
Форвард "горожан" стал самым молодым бразильцем, которому удалось забить 10 голов в Лиге Чемпионов.
Жезус добрался до этой бомбардирской отметки в 22 года и 252 дня, а предыдущий рекордсмен Неймар - в 23 года и 75 дней.
За "Манчестер Сити" игрок выступает с января 2017 года, до этого он выступал за "Палмейрас".
Не пропустите: "Манчестер Сити" превзошел отметку в 500 голов под руководством Гвардиолы. | http://soccernews.ru
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