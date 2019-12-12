Габриэл Жезус побил рекорд Неймара

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус превзошёл достижение своего соотечественника Неймара.

Форвард "горожан" стал самым молодым бразильцем, которому удалось забить 10 голов в Лиге Чемпионов.

Жезус добрался до этой бомбардирской отметки в 22 года и 252 дня, а предыдущий рекордсмен Неймар - в 23 года и 75 дней.

За "Манчестер Сити" игрок выступает с января 2017 года, до этого он выступал за "Палмейрас".

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