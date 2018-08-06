Габриэл Жезус поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус поделился мыслями относительно стартующего розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" можно считать фаворитом АПЛ, потому что мы являемся действующими чемпионами. Но нам нужно сфокусироваться, потому что другие команды укрепились и теперь тяжело будет всем клубам" - приводит слова Жезуса Goal.com.

Напомним, что для "горожан" новый сезон в АПЛ стартует 12 августа гостевым матчем против "Арсенала".

Не пропустите: Агуэро забил 200-й гол за "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru