Габриэл Жезус поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ

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Габриэл Жезус поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус поделился мыслями относительно стартующего розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити" можно считать фаворитом АПЛ, потому что мы являемся действующими чемпионами. Но нам нужно сфокусироваться, потому что другие команды укрепились и теперь тяжело будет всем клубам" - приводит слова Жезуса Goal.com.

Напомним, что для "горожан" новый сезон в АПЛ стартует 12 августа гостевым матчем против "Арсенала".

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