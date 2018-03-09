Габриэл Жезус: "Пока что я играю с некоторым страхом получить новую травму"



Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус заявил, что он побаивается вновь получить повреждение.

"В матче с "Базелем" я играл с некоторым страхом получить новую травму. Порой я боюсь вновь получить повреждение. Но чем чаще я буду выходить на поле, тем меньше будет мой страх", - цитирует Жезуса The Telegraph.

Напомним, что 20-летний Жезус получил перелом стопы в феврале и пропустил несколько недель.

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