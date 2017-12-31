Габриэл Жезус покинул поле "Селхерст Парк", плача из-за травмы

В сегодняшнем матче против "Кристал Пэлас" форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус получил травму, неудачно упав на землю. Вполне вероятно, что повреждение окажется вполне серьезным.

Поле "Селхерст Парк" 20-летний нападающий покидал со слезами на глазах.

Напомним, "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью. | soccernews.ru