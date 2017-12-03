Габриэл Жезус поучаствовал в 21 голе "Манчестер Сити" в 24 матчах

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" играет с "Вест Хэмом".

Во второй половине поединке гол в составе "горожан" забил Николас Отаменди, которому ассистировал нападающий Габриэл Жезус.

Стоит отметить, что бразилец поучаствовал в 21 голе "Манчестер Сити" в 24 матчах (15 мячей и 6 голевых пасов).

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