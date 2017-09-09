Габриэл Жезус принял участие в 13 голах, выйдя в основе в 12 матчах АПЛ

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" со счетом 5:0.

Дублем в этой встрече отметился бразильский нападающий "горожан" Габриэл Жезус.

Стоит отметить, что 20-летний форвард принял участие в 13 голах команды (9 мячей и 4 голевых паса) в 12 матчах АПЛ, когда он выходил в основе.

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