Габриэл Жезус принял участие в 21 голе "Манчестер Сити" в 20 матчах

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" играет с "Наполи".

Один из мячей "горожан" в этом поединке на счету бразильского нападающего Габриэла Жезуса.

Стоит отметить, что 20-летний принял участие в 21 голе (15 мячей и 6 голевых пасов) 20 матчах за клуб.

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