Габриэл Жезус приступил к тренировкам



Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист приступил к тренировкам в общей группе. В ближайшее время он будет набираться форму и через несколько недель сможет вернуться на поле.

В последний раз бразилец играл в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (0:0) 31 декабря.

В этом сезоне 20-летний Жезус провел 27 матчей и забил 10 голов.

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