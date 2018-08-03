Габриэл Жезус продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Габриэлом Жезусом.

21-летний бразилец заключил с "горожанами" соглашение до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

Жезус выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, сыграл 54 матча и забил 24 гола.

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