Габриэл Жезус прокомментировал свою травму

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус в своём инстаграме прокомментировал травму, полученную в недавнем матче против "Кристал Пэлас".

"Сегодня состоялся медосмотр моего левого колена, по итогам которого у меня было диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки. Слава Богу, там не всё так серьёзно, и мне не придётся ложиться на операцию. Обещаю вернуться как можно скорее. Спасибо болельщикам за поддержку и позитивные пожелания. С новым годом! 2018-й будет моим годом" - написал 20-летний бразилец.

Напомним, что из-за этой травмы Жезус выбыл из строя примерно на полтора месяца. | http://soccernews.ru