Габриэл Жезус пропустит еще не менее месяца



Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус пока не готов играть, сообщает журналист Джеймс Робсон в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист продолжает восстановление после травмы. Сроки его восстановления составят от четырех до шести недель.

В этом сезоне 20-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 27 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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