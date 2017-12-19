Габриэл Жезус рассказал, почему перешёл в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус поведал, что стало причиной его перехода именно в манкунианский клуб.

"У меня было несколько предложений от других клубов, и в местах потеплее, но я принимал решение перейти в "Манчестер Сити" исключительно из-за Гвардиолы. Когда он пригласил меня, я сразу решил, куда перейду. Пеп сказал, что рассчитывает на меня, что я будущее "Сити". Тот звонок был очень важен для меня, потому что он показал, что ему действительно интересно моё будущее. Могу сказать, что Гвардиола был искренним. И в футболе это многое значит" - сказал 20-летний бразилец.

Напомним, что Жезус присоединился к "Манчестер Сити" в январе 2017 года, он сыграл 35 матчей и забил 17 голов.

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