Габриэль Жезус стал лучшим форвардом в истории АПЛ по затрачиваемому времени на один гол
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус стал лучшим игроком в истории английской Премьер-Лиги по затрачиваемому времени на один гол.
Как информирует Daily Mail, в рейтинге, который учитывает показатели футболистов, забивших в АПЛ не менее десяти голов, 20-летний бразилец с результатом 88,82 минут на гол опередил прежних лидеров - Серхио Агуэро (108,44 минут на гол), Келечи Ихеаначо (113,92 минут на гол), Харри Кейна (119,53 минут на гол), Тьерри Анри (121,79 минут на гол), Адама Ле Фондре (124,33 минут на гол), Руда ван Нистелроя (128,19 минут на гол), Хавьера Эрнандеса (134,03 минут на гол), Луиса Суареса (138,8 минут на гол) и Робина Ван Перси (139,69 минут на гол).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0