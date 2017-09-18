Габриэль Жезус стал лучшим форвардом в истории АПЛ по затрачиваемому времени на один гол

Теги габриэл жезуссерхио агуэрохарри кейн

Габриэль Жезус стал лучшим форвардом в истории АПЛ по затрачиваемому времени на один голФорвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус стал лучшим игроком в истории английской Премьер-Лиги по затрачиваемому времени на один гол.

Как информирует Daily Mail, в рейтинге, который учитывает показатели футболистов, забивших в АПЛ не менее десяти голов, 20-летний бразилец с результатом 88,82 минут на гол опередил прежних лидеров - Серхио Агуэро (108,44 минут на гол), Келечи Ихеаначо (113,92 минут на гол), Харри Кейна (119,53 минут на гол), Тьерри Анри (121,79 минут на гол), Адама Ле Фондре (124,33 минут на гол), Руда ван Нистелроя (128,19 минут на гол), Хавьера Эрнандеса (134,03 минут на гол), Луиса Суареса (138,8 минут на гол) и Робина Ван Перси (139,69 минут на гол).

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