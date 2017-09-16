Габриэл Жезус является самым скорострельным игроком в истории АПЛ

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус является лидером Премьер-лиги по скорости забивания голов, сообщает Opta.

По сведениям издания, футболист забивает гол каждые 91 минуту и это рекордный показатель в истории АПЛ среди игроков, забивших не менее 10 голов.

20-летний Жезус провел в АПЛ 14 матчей и забил 10 голов.

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