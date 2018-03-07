Габриэль Жезус забил "Базелю" и прервал свою 13-матчевую серию без голов

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Габриэль Жезус забил "Базелю" и прервал свою 13-матчевую серию без голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" играет с "Базелем".

Счет в этом поединке открыл бразильский нападающий манкунианцев Габриэл Жезус

Стоит отметить, что этот гол стал первым для 20-летнего форварда после 13-матчевой серии без забитых мячей.

В этом сезоне на счету Жезуса 11 голов в 29 матчах за "Сити".

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