Габриэля Хайнце уволили из аргентинского клуба
Главный тренер "Велес Сарсфилд" Габриэль Хайнце покидает свой пост.
"В понедельник я проведу свой последний матч с этой командой. Частичка моего сердца навсегда останется в "Велесе". Этот клуб дал мне гораздо больше, чем я мог дать ему. Этот цикл заканчивается, и я запомню его навсегда. Спасибо всем", - сказал 41-летний аргентинский специалист.
Хайнце возглавлял "Велес" с декабря 2017 года. Команда из Буэнос-Айреса имеет хорошие шансы финишировать на третьем месте в чемпионате и получить прямую путёвку в Кубок Либертадорес.
Будучи футболистом, Хайнце выступал за ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и другие клубы.
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