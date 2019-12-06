Габулов больше не будет занимать пост президента "Алании"

Легендарный голкипер сборной России Владимир Габулов покинет пост президента клуба "Алания Владикавказ", передает "360".



По данным издания, Габулов не может прийти к общему соглашению с новым руководством клуба. Недавно новыми учредителями команды стала семья Даниила Гуриева.



Клуб пока никак не прокомментировал эти новости.



Напомним, "Алания Владикавказ" - частный клуб, который был представлен этим летом.



В этом сезоне клуб начал играть в третьем по силе дивизионе России.

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