Габулов больше не будет занимать пост президента "Алании"
Легендарный голкипер сборной России Владимир Габулов покинет пост президента клуба "Алания Владикавказ", передает "360".
По данным издания, Габулов не может прийти к общему соглашению с новым руководством клуба. Недавно новыми учредителями команды стала семья Даниила Гуриева.
Клуб пока никак не прокомментировал эти новости.
Напомним, "Алания Владикавказ" - частный клуб, который был представлен этим летом.
В этом сезоне клуб начал играть в третьем по силе дивизионе России.
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