Габулов больше не будет занимать пост президента "Алании"

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Габулов больше не будет занимать пост президента "Алании"

Легендарный голкипер сборной России Владимир Габулов покинет пост президента клуба "Алания Владикавказ", передает "360".

По данным издания, Габулов не может прийти к общему соглашению с новым руководством клуба. Недавно новыми учредителями команды стала семья Даниила Гуриева.

Клуб пока никак не прокомментировал эти новости.

Напомним, "Алания Владикавказ" - частный клуб, который был представлен этим летом.

В этом сезоне клуб начал играть в третьем по силе дивизионе России.

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