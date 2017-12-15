Габулов: "Черчесов вызывает меня в сборную России в первую очередь как вратаря"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов рассказал, почему его вызывают в сборную России.

"Я бы не хотел сравнивать, стал ли коллектив сборной сейчас лучше или хуже, чем раньше. Мне кажется, что на данный момент коллективный дух и настроение в сборной правильные. Есть атмосфера, которая может позволить достигнуть хороших результатов.

Чтобы расставить все точки над i, скажу, что никаких конкретных наставлений о создании нужной атмосферы в сборной главный тренер мне никогда не делал. Когда Черчесов вызвал меня на индивидуальную беседу, то четко дал понять, что он вызывает меня в сборную в первую очередь как вратаря.

Тренерский штаб национальной команды имеет отличное представление об уровне мастерства и игрового опыта каждого футболиста сборной, включая меня, а у меня этот опыт есть на всех уровнях футбола. С натурализованными игроками вообще нет никаких проблем, может, совсем немного в коммуникации. Гильерме хорошо говорит по-русски, Фернандес пытается и уже все понимает. Все они отлично настроены, очень позитивные и отзывчивые люди", – приводят слова Габулова российские СМИ.

Стоит отметить, что 34-летний Габулов регулярно вызывается в сборную, но в последний раз играл за нее 25 марта 2013 года в товарищеском матче с Бразилией (1:1).

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