Габулов дебютирует за "Брюгге" в матче с "Антверпеном"

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" в гостях сыграет с "Антверпеном".

В стартовый состав "Брюгге" попал российский голкипер Владимир Габулов. Этот поединок станет для него дебютным за бельгийский клуб.

Напомним, что 34-летний вратарь перешел в стан "черно-синих" из тульского "Арсенала" несколько недель назад.

Матч "Антверпен" - "Брюгге" состоится сегодня, 21 января и начнется в 16:30 мск.

Не пропустите: "Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева. | http://soccernews.ru