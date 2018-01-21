Габулов дебютирует за "Брюгге" в матче с "Антверпеном"

Теги клуб брюггевладимир габулов

Габулов дебютирует за "Брюгге" в матче с "Антверпеном"

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" в гостях сыграет с "Антверпеном".

В стартовый состав "Брюгге" попал российский голкипер Владимир Габулов. Этот поединок станет для него дебютным за бельгийский клуб.

Напомним, что 34-летний вратарь перешел в стан "черно-синих" из тульского "Арсенала" несколько недель назад.

Матч "Антверпен" - "Брюгге" состоится сегодня, 21 января и начнется в 16:30 мск.

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