Габулов: "Если Жирков будет нужен сборной России, доставим его в наилучшем виде"

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Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов порассуждал о возможном возвращении в сборную России защитника Юрия Жиркова.

38-летний футболист не играет за национальную команду с июня, однако о завершении международной карьеры он пока не объявлял.

"Для "Химок" важнее, чтобы Жирков нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем ему удачи и доставим его в Новогорск в наилучшем виде", - сказал Габулов.

Жирков полгода оставался без команды, а в январе заключил с "Химками" контракт по схеме "0,5+1".

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