Габулов готов покинуть "Аланию"
Владимир Габулов может покинуть пост президента "Алании".
Сообщается, что Габулов хочет уйти из клуба из-за того, что совет директоров клуба ранее уволил генерального директора Амзора Айларова.
Напомним, что Габулов занимает должность президента с лета 2018 года. Будучи футболистом Габулов выступал за "Аланию" с 2001 по 2003 год.
"Алания" выступает во Втором дивизионе - Юг. После 13 туров клуб идет на втором месте, отставая от лидирующего "Волгаря" на 6 очков.
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|Уфа
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|Арсенал Тула
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