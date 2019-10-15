Габулов готов покинуть "Аланию"

Владимир Габулов может покинуть пост президента "Алании".

Сообщается, что Габулов хочет уйти из клуба из-за того, что совет директоров клуба ранее уволил генерального директора Амзора Айларова.

Напомним, что Габулов занимает должность президента с лета 2018 года. Будучи футболистом Габулов выступал за "Аланию" с 2001 по 2003 год.

"Алания" выступает во Втором дивизионе - Юг. После 13 туров клуб идет на втором месте, отставая от лидирующего "Волгаря" на 6 очков.

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