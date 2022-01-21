Габулов: "Мне не нравятся высказывания Матвея Сафонова"

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Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов дал оценку вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову.

"На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной - Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят.

Сафонов сказал, что карьера Акинфеева не предел мечтаний? Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чём-то высоком, при этом всё равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа.

Сафонов обладает определённым потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге Чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 "сухих" матчей, забрал ряд индивидуальных наград", - сказал Габулов.

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