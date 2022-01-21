Габулов: "Мне не нравятся высказывания Матвея Сафонова"

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Габулов: "Мне не нравятся высказывания Матвея Сафонова"

Фото инстаграм Владимира Габулова

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов дал оценку вратарю "Краснодара" Матвею Сафонову.

"На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной - Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят.

Сафонов сказал, что карьера Акинфеева не предел мечтаний? Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чём-то высоком, при этом всё равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа.

Сафонов обладает определённым потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге Чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 "сухих" матчей, забрал ряд индивидуальных наград", - сказал Габулов.

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